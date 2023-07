[Photos + vidéo] Normandie. Sauvetage en mer : à quoi ressemble le nouvel hélicoptère de la Marine nationale ?

L'aéroport militaire de Maupertus, près de Cherbourg, a remplacé depuis jeudi 20 juillet l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale NH90 par un H160. Ce dernier était jusque-là rattaché à la flottille 32F, implantée sur la base d'aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, dans le Finistère.

Configuré pour le sauvetage en mer

La Manche est le premier département à recevoir ce type d'aéronef configuré spécialement pour porter secours en mer. Ses principales missions sont consacrées à la recherche et au sauvetage, aux évacuations médicales et sanitaires, et à la protection du trafic maritime et l'assistance aux navires en difficulté. Ces hélicoptères certifiés pour le vol avec jumelles de vision nocturne sont aussi équipés d'un treuil, d'une caméra infrarouge et d'une cabine modulaire, permettant un aménagement optimisé pour chaque mission.

Changement d'équipage

Qui dit nouvel hélicoptère dit changement d'équipage. Lors d'une cérémonie, le commandant Stéphane Ponzé a donné les clés de la base militaire de Maupertus à son homologue Jacques Verpoest, capitaine de corvette. "Nous sommes deux équipes de six personnes avec deux pilotes, un treuilliste, un plongeur et deux techniciens de la marine, explique Jacques Verpoest. Nous sommes appuyés par une société civile, 'Babcock MCS France', avec trois techniciens civils qui entretiennent l'aéronef en plus des techniciens de la Marine."

Stéphane Ponzé en jaune et Jacques Verpoest en vert.

Le nouvel équipage de la flottille présent désormais sur la base de Maupertus près de Cherbourg.

Les différences avec l'ancien hélicoptère

Le NH90 est retourné jeudi 20 juillet en fin de journée dans le Finistère pour reprendre des missions essentiellement tournées vers le combat aéromaritime. Cet hélicoptère avait besoin d'un équipage de neuf personnes, le nouveau en demande six, auxquelles on ajoute un technicien civil. "Nous avons un hélicoptère adapté et sur mesure pour faire du sauvetage en mer et de l'intervention au départ de Cherbourg, poursuit Jacques Verpoest. L'ancien aéronef avait vocation à faire de la tactique sur des bateaux de la Marine, il était à Cherbourg de 2016 à 2023 en attendant ce nouvel hélicoptère."

Le treuil électrique.

La caméra infrarouge du nouvel hélicoptère.

Au niveau du poids maximal, le H160 peut s'élever jusqu'à six tonnes contre onze pour l'ancien hélicoptère. Le treuil électrique sur le côté droit est semblable à celui du NH90, qui dispose aussi d'une flottabilité de secours qui se gonfle en cas de crash. "Pour la caméra infrarouge, nous disposons d'un matériel de 2020 plus performant et disposant de la dernière technologie, ce qui nous permettra de détecter encore plus facilement les bateaux et les gens dans l'eau en cas de recherche en mer", conclut le commandant.