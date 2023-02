[Photos] Nord-Cotentin. L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale bientôt remplacé

L'année 2023 à la base navale de Maupertus-sur-Mer près de Cherbourg sera marquée par le départ de la flottille 33F et de l'hélicoptère NH90 Caïman de la Marine nationale, présent sur le site depuis 2016. Il sera remplacé "à l'été" selon le vice-amiral d'escadre Marc Véran, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, par la flottille 32F et un H160.

Damien Sabatier, un des pilotes, et Marc Véran, préfet maritime, devant l'hélicoptère NH90 Caïman de la Marine nationale mardi 31 janvier.

Quelques chiffres dévoilés

En 2022, l'hélicoptère a été mobilisé pour 110 opérations et a secouru 25 personnes. 56 entraînements avec des moyens nautiques des sauveteurs en mer de la SNSM sont aussi à signaler. L'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50, lui basé près de Granville, est intervenu à 46 reprises sur demande du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg et a secouru 54 personnes dont 13 durant les périodes de grandes marées.

