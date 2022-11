Manche. Commandant Stéphane, patron de la flottille 33 F

Quel est le quotidien sur la base ?

C'est l'attrait de notre métier : on n'a pas de quotidien réellement tracé. On a des vols d'entraînement qu'on fait en fonction des opportunités, des bateaux qui sont en mer, et notre activité au sol. On a une activité organique, on doit gérer le fonctionnement du détachement, l'entretien des bâtiments, se restaurer… C'est au jour le jour. On travaille quinze jours par mois, d'alerte vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Après, on a treize jours de repos et pendant notre repos, un autre équipage vient nous remplacer.

Comment se prépare-t-on ?

La principale préoccupation, c'est de décoller et de revenir avec son équipage. Il est certain que si on décolle et qu'on n'est pas certain de ramener l'équipage, on ne décollera pas. On se met dans une bulle, mais c'est une bulle où il y a les trois autres membres de l'équipage. Nous sommes quatre à bord et on se fait un petit briefing de la situation pour être certains que les éléments qu'on a au sol, on ne va pas les découvrir en vol. Et comme ça, ça nous permet, dès qu'on arrive sur le bâtiment ou le lieu de d'extraction, d'être prêts à intervenir tout de suite et à faire face à des événements extérieurs. Chaque opération est complètement différente.

Êtes-vous en lien avec les bateaux ?

C'est primordial d'être en contact avec eux parce que déjà, quand on arrive, il faut absolument que les gens sachent ce qu'on va faire, qu'ils ne découvrent pas au dernier moment. Donc ça, c'est vraiment important. En plus, on va leur fixer une route et une vitesse pour que nous, on ait un vent favorable pour le treuillage. C'est quand même plus facile d'avoir du vent de face pour travailler que du vent de travers ou arrière. Si on va travailler sur des bâtiments de pêche, on va vérifier que tout ce qui est sur la plateforme est bien arrimé pour ne pas que ça s'envole quand on sera stationnaire.

Avez-vous un lien avec les victimes que vous secourez ?

Moi, je n'ai aucun lien parce que déjà, on est assez isolé à l'avant. Et puis, on ne veut pas interférer avec les médecins qui travaillent à bord. On n'a pas vraiment de contacts. À l'issue de la mission, on demande toujours aux médecins des nouvelles du patient. Mais le but du jeu pour nous, c'est de ramener l'équipage et la machine à bon port.

Êtes-vous remercié pour votre action ?

Depuis Cherbourg, depuis 2016, il n'y a que deux personnes qui nous ont remerciés, et pourtant en moyenne, on sauve à peu près une personne par semaine. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Sinon, si on attend des remerciements, on ne fera jamais rien.

Quels sont les postes de l'hélicoptère ?

J'ai un assistant pilote en place gauche et derrière, j'ai un treuilliste et un plongeur. Le plongeur est la première personne qu'on descend à bord des bâtiments pour faire l'intermédiaire entre ce qui se passe en bas, sur le bâtiment, et nous. Et donc dès qu'on dépose le plongeur à bord, on va lui donner un temps de travail qui correspond à notre carburant nécessaire pour rentrer. Donc lui en bas, il a une pression supérieure aux autres, de respecter ce temps.

Le commandant Stéphane pilote l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale. Sa mission : sauver des vies en mer et ramener tout le monde à terre.

Quelles sont les qualités pour ce métier ?

Il faut déjà intégrer la Marine nationale. Il faut surtout beaucoup d'humilité et de la remise en cause perpétuelle pour pouvoir progresser régulièrement. C'est, à mon sens, le plus important. On débriefe dès le retour en vol. On se demande si la mission s'est bien passée. C'est "oui, c'était très bien" ou "tu aurais dû plutôt me décaler comme ça, me poser là, on aurait dû faire ça". C'est un briefing vraiment collégial et dans l'esprit de progresser.

Que ressentez-vous quand vous pilotez ?

De la fierté d'y être arrivé, de voler au quotidien dans cette machine. C'est, pour moi, l'un des plus beaux métiers au monde. Pas spécialement la spécialité de militaires, mais vous prenez les pompiers et les médecins… Sauver des gens, ça n'a pas de prix.