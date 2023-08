Eure. Murder party et autres animations cet été au château de Vascoeuil

Le château de Vascoeuil, avec son colombier, son jardin à la française, son musée et son parc de plus de 50 sculptures originales, se visite tout l'été. Aussi centre d'art et d'histoire, il présente cette année une exposition sur le peintre français Ladislas Kijno.

Les samedis 5, 19 et 26 août, le château se transforme en scène de crime pour une murder party dans l'ambiance des années 1950, accessible à tous, petits et grands. Le 12 août à 20 h 30, un concert de chants corses est donné au château par l'ensemble vocal et instrumental I Sentieri.

Pratique. Ouvert tous les jours y compris fériés de 11 h à 18 h 30. Entrée : 12 €, 7,50 € pour les enfants de plus de 6 ans.