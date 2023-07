Normandie. Record et victoire pour François Gabart lors de la 50e Rolex Fastnet Race

Il était 21 h 38, dimanche 23 juillet, lorsque le trimaran Ultim de 32 mètres SVR-Lazartigue, dirigé par le skipper François Gabart, a franchi la ligne d'arrivée en tête lors de la 50e édition de la Rolex Fastnet Race dans la rade de Cherbourg.

Record absolu de la course

L'équipage boucle ce parcours entre Cowes, au sud de l'Angleterre et Cherbourg, en 1 jour, 8 heures, 38 minutes et 27 secondes, ce qui lui a permis de battre le record absolu de la course en multicoques de 36 minutes et 27 secondes, établi par les skippers Charles Caudrelier et Franck Cammas à bord du Maxi Edmond de Rothschild en 2021. Armel Le Cléac'h, à bord de Banque Populaire XI, est arrivé en seconde position.