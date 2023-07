Port-en-Bessin-Huppain. Feux d'artifice et marché au bord de l'eau : coup d'envoi des Rendez-vous sur les Quais

Marché. Tous les vendredis soir jusqu'à la fin du mois d'août, Port-en-Bessin s'illumine et s'anime, pour le plus grand bonheur des habitants et des touristes.