Calvados. Une promenade dans les magnifiques jardins du château de Canon 

Le domaine de Canon a été créé par Jean-Baptiste Élie de Beaumont, célèbre avocat du siècle des Lumières qui à l'origine du style du château et des jardins de Canon.

Aujourd'hui encore, ce sont ses descendants, la famille de Mezerac, qui occupent le site et l'entretiennent dans le respect de la volonté de leur ancêtre, qui souhaitait en faire un lieu "magnifique et admirable". Le domaine est classé monument historique et bénéficie du label jardin remarquable, en raison de l'ensemble exceptionnel que constituent ses parterres réguliers, ses bosquets sauvages et ses constructions d'époque (kiosques chinois, temple gréco-romain).

Des jardins peu communs

Les jardins à la française et à l'anglaise de ce château du XVIIIe siècle s'étendent sur quinze hectares et sont notamment composés d'une cour d'honneur et d'un miroir d'eau. Les jardins à l'anglaise ont eux une apparence plus "sauvage", avec un tracé irrégulier constitué de petits sentiers sinueux, de bosquets touffus, de petites mares, de ruisseaux, de canaux et de cascades… Les différents espaces des jardins à la française sont composés en chartreuses, c'est-à-dire qu'ils sont ceints par des murs.

Il y en a treize au total, habités par une statue de la déesse latine des fruits, Pomone. En plus des jardins à la française et à l'anglaise, le site est agrémenté d'un arboretum, d'un jardin botanique, d'une roseraie et d'un jardin potager. Les différents espaces permettent de découvrir le calme et la beauté du domaine, ainsi que les différents aménagements paysagers et l'importante variété de plantes qui le composent.

Pratique. Avenue du château à Mézidon Vallée d'Auge. Ouvert tous les jours de l'été entre 10 h 30 et 19 h. Adulte 8 €, enfant (5-18 ans) 3 €, visite guidée 4 € par adulte.