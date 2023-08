Calvados. À Arromanches, le musée du Débarquement fait peau neuve cette année

Le musée du Débarquement d'Arromanches dresse une rétrospective sur la construction du port artificiel. Des maquettes, des vidéos et un diaporama renforcent la muséographie, repensée et enrichie cette année. Après un an de travaux, le site double sa surface d'exposition et propose aujourd'hui une muséographie sur 1 200 m2. Les verrières permettent de comparer l'ancienne Gold Beach à la plage actuelle. Le port flottant préfabriqué d'Arromanches, dit "Mulberry B", a fonctionné pendant les 100 jours qui ont suivi le Débarquement. Son rôle s'est renforcé le 19 juin, après qu'une tempête a détruit son jumeau d'Omaha.

D'importants moyens

Pour construire le port d'Arromanches, les Britanniques n'avaient pas lésiné sur les moyens : il était constitué de 146 caissons de 7 000 tonnes en béton armé, disposés en brise-lames sur huit kilomètres de long. Ajoutez à cela 60 navires volontairement coulés pour briser la houle, et des routes sur flotteur (dont une de 1 200 m2), qui servaient au transport de matériel. Les flux étaient importants : l'infrastructure était empruntée par 1 400 véhicules par jour, et a permis à 400 000 Alliés de débarquer.

Avec un audioguide, vous parcourez les différents espaces du musée, pour une présentation en sept séquences des différentes phases du Débarquement allié et une explication du fonctionnement du port artificiel depuis sa conception jusqu'à son exploitation. La visite s'achève sur la dernière innovation du site : une projection en réalité virtuelle pour comprendre le fonctionnement du port.

Pratique. Arromanches, place du 6-Juin. Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. Adulte 12,70 €, enfant (6-18 ans) 8,20 €. Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) 36 €.