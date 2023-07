Normandie. Patrimoine et tourisme local : deux châteaux lauréats dans la région

Les deux lauréats du programme Patrimoine et tourisme local sont maintenant connus. La Délégation Normandie de la Fondation du patrimoine a sélectionné deux projets de la région : les sites du château du Tertre dans l'Orne, pour la restauration des échauguettes, et du château de Miromesnil en Seine-Maritime, pour la restauration du mur d'enceinte effondré.

Deux projets retenus en raison de leur intérêt patrimonial, culturel ou historique

"Leur restauration et leur usage futur visent à dynamiser le tourisme local, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les habitants, commerces et entreprises de leur territoire", affirme la Délégation Normandie Fondation du patrimoine dans un communiqué datant du mardi 4 juillet. Lancé en novembre 2021 par la Fondation du patrimoine, ce programme triennal bénéficie d'un mécénat de 5,6 millions d'euros d'Airbnb. Il permettra de soutenir jusqu'à 200 projets de restauration d'édifices, privés et publics, situés dans les territoires ruraux de France. Pour rappel, en 2022 la tour du château d'Aubry-en-Exmes (Orne), le château de Mirville (Seine-Maritime), le Petit Moulin d'Orbec (Calvados), le château de Cerisy-la-Salle (Manche), la Maison de l'If à Saint-Cyr-la-Campagne (Eure) et le Moulin de la Ville à Négreville (Manche) ont été lauréats de ce programme. "Ce programme a ainsi déjà permis de soutenir six projets de notre région, pour un montant global de 606 000 €."

Les échauguettes du château de Miromesnil

Le château de Miromesnil se situe à Tourville-sur-Arques, en Seine-Maritime. Durant l'hiver 2021, le mur d'enceinte s'est effondré sur une vingtaine de mètres. "Limite et décor du parc, encadrant le jardin potager, le mur est en briques roses et en pierres blanches d'une hauteur d'environ 4 m et d'une longueur de près de 700 m, il a besoin d'être restauré et consolidé", peut-on lire dans le communiqué. Ce mur est un élément architectural indispensable dans l'ensemble de la composition constituée par le jeu des éléments végétaux et bâtis. Les travaux démarreront en septembre 2023 pour s'achever en juin 2024.

Le mur d'enceinte du château du Tertre

Le château du Tertre, quant à lui, est situé à Belforêt-en-Perche, dans l'Orne. "Après la réfection totale de la toiture du Tertre, plus que centenaire, il s'agit maintenant de sauvegarder les deux magnifiques échauguettes, encadrant le logis central Louis XIII", précise la Délégation Normandie de la Fondation du patrimoine. "Bien que régulièrement entretenues chaque année, elles accusent un net vieillissement", ajoute-t-elle. Afin de maintenir la sécurité du lieu et de sauvegarder le Tertre, il devient nécessaire d'intervenir. Ces travaux viennent de démarrer et seront terminés avant la fin de l'année.

Avec leur statut de lauréat, les deux bâtiments bénéficieront d'un montant de 20 000 euros pour assurer les travaux.