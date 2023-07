Orne. Cent cinquante délégués des Petites Cités de caractère tiennent leur assemblée générale nationale

Collioure, Vaison-la-Romaine, Sancerre, Le Croisic, pour ne citer que les plus connues : les Petites Cités de caractère ont vu le jour au milieu des années 70. Il s'agissait de valoriser des communes atypiques, rurales par leur implantation et leur population limitée, mais urbaines par leur histoire et leur patrimoine.

Dans l'Orne, les communes de Domfront, Bagnoles-de-l'Orne, Sées, Mortagne-au-Perche, Écouché, Saint-Céneri-le-Gérei, La Perrière, Longny-les-Villages font partie de ces Petites Cités de caractère. Avec un patrimoine bâti exceptionnel, la petite commune du Sap répondait aux critères. Depuis sept ans, elle en fait également partie et son maire Gérard Rosé, qui a constaté une augmentation des touristes et notamment des camping-caristes, ne le regrette pas.

Cent cinquante représentants des Petites Cités de caractère venus de toute la France seront dimanche 2 juillet, mais aussi lundi 3 et mardi 4 dans l'Orne, à Sées, Bagnoles-de-l'Orne et Mortagne-au-Perche, pour débattre de tourisme durable, de valorisation des patrimoines naturels…