Télévision. Les caméras de C8 vont filmer un convoi exceptionnel sur les routes de la Manche

Jean-Marie Robin, passionné par les vieilles pierres, a acheté sur un site d'annonces un petit moulin à farine du XIIe siècle inscrit au patrimoine des Monuments historiques à Négreville, entre Valognes et Bricquebec. Il souhaite faire revivre cet édifice dans sa configuration d'origine. "Le projet d'une vie", explique-t-il. Ce moulin est en cours de restauration depuis le printemps 2021.

Convoi exceptionnel entre Lengronne et Négreville

Des parties ont d'ailleurs été réhabilitées à Lengronne près de Gavray dans le centre-Manche. Aujourd'hui, "les roues et les arbres de transmission sont prêts", précise le passionné. Ce travail réalisé chez Thierry Alliet, gérant de Moulins patrimoines à Lengronne, va faire désormais l'objet d'un transport en convoi exceptionnel organisé par l'entreprise Cadel levage, à Saint-Germain-du-Pert près d'Isigny-sur-Mer le mercredi 28 juin. Les caméras de C8, chaîne TNT du groupe Canal +, seront même présentes pour suivre le transporteur dans le cadre de l'émission "Camions XXL : les rois du convoi exceptionnel".

Un itinéraire à suivre et quelques perturbations

Le camion est attendu vers 8 h 30 pour mettre les roues. Son départ est prévu entre 9 h 30 et 10 heures au carrefour des Hauts Vents sur l'axe Coutances - Gavray à hauteur de Trelly (croisement des départementales 7 et 49). Ensuite, le véhicule lourd est attendu dans la matinée à Coutances puis à Lessay, à La Haye-du-Puits, à Saint-Sauveur-le-Vicomte et à Valognes pour finir à Négreville. Quelques perturbations et ralentissements sont à prévoir dans ce secteur. L'arrivée du camion est prévue peu après 11 heures.