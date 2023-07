Écretteville-lès-Baons. Le manoir du Catel, ancien lieu de haute justice

Construit au XIIIe siècle, le manoir du Catel, situé à Écretteville-lès-Baons près d'Yvetot, est la plus ancienne maison forte de Normandie. Ancien lieu de haute justice, ce monument historique conserve, à travers les murs couverts de graffitis, la mémoire des prisonniers qui attendaient leur jugement.

La table médiévale en exposition

Lors des fouilles archéologiques destinées au recreusement des douves, les reliefs d'un banquet de la fin du XIIIe siècle ont surgi. Cet été, le manoir accueille donc une exposition consacrée à l'histoire de la table médiévale. Y sont présentés des couteaux et couverts en laiton décorés de scènes gravées, des ossements et restes alimentaires conservés depuis plus de sept siècles, une quarantaine d'épices couramment utilisées sur les tables seigneuriales du Moyen-Âge et des bronzes et argents décorés de fruits ou de personnages.

Pratique. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30.