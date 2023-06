Météo. C'était quoi ce gros nuage en forme de tourbillon aperçu à Caen ?

Mardi 20 juin, plusieurs habitants de l'ouest de Caen ont dû avoir une sacrée surprise en voyant le ciel : plus que menaçant, le nuage avait une forme assez incroyable et a apporté l'orage de ce jour-là.

Ce type de nuage serait une conséquence du différentiel de chaleur entre l'altitude et les sols. - Météo Basse-Normandie

Un nuage courant aux Etats-Unis, beaucoup moins en Normandie

Comment se forment ces nuages ? Sont-ils une conséquence des fortes chaleurs ? "C'est surtout lié au temps instable en altitude, décrypte Christopher Bribet, qui tient le compte Météo Basse-Normandie. Les nuages supercellulaires se forment avec l'instabilité très forte dans l'atmosphère. On a plus l'habitude de le voir en Amérique qu'en Normandie, c'est la première fois que je vois ça", s'étonne le passionné de météorologie.

"On avait de l'air frais en altitude et des sols chauds, c'est ce qui crée ce conflit de masse d'air, et c'est ce nuage qui a apporté l'orage de ce mardi 20 juin", décrypte Christopher Bribet.