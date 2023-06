Solstice du Millénaire. Spectacle son et lumière au Mont Saint-Michel : découvrez la bande-annonce !

Il reste encore quelques jours à patienter avant de découvrir "Le Solstice du Millénaire". Ce grand spectacle son et lumière sera visible au Mont Saint-Michel vendredi 23 juin, entre 23 heures et 1 heure du matin, à raison d'une représentation de dix minutes toutes les demi-heures.

"L'état d'esprit, c'est de créer quelque chose poétique, qui va susciter l'émotion", explique Jessica Guichard, directrice de production aux Ateliers BK, qui a conçu le show. "C'était difficile, parce qu'il fallait retracer 1 000 ans d'histoire, sans choisir un élément plus qu'un autre", poursuit-elle. L'entreprise va réaliser une projection vidéo sur une grande partie du monument. "On va couvrir en vidéoprojection plus de 17 000 mètres carrés", révèle-t-elle. Il y aura aussi un ballet de lumière à différents endroit du site.

Où se placer ?

Les spectateurs pourront voir ce spectacle unique depuis la Caserne, mais aussi depuis le pied du Mont, d'où ils pourront aussi entendre la bande sonore. Mais le meilleur emplacement, c'est la directrice de production des Ateliers BK qui le donne.

"On n'a pas tous les jours des sites comme le Mont Saint-Michel, et encore moins un anniversaire de 1 000 ans. C'est vrai que là, c'est une très grosse émotion pour notre studio de réaliser ce projet", assure la directrice de production. L'installation est importante : 36 vidéoprojecteurs ont été installé autour du Mont, tout en faisant attention à préserver le patrimoine.

"On espère proposer une œuvre monumentale, qui va faire d'un moment éphémère un instant inoubliable", conclut Jessica Guichard.

Pratique. Les parkings du Mont sont gratuits à partir de 18 h 30.