Patrimoine. Le château de Falaise, témoin du haut passé médiéval normand

Le château de Falaise est l'une des places fortes de l'ancien duc de Normandie Guillaume le Conquérant, né dans la ville au XIe siècle. Le rempart ceinture un espace d'un hectare et demi et comporte 15 tours. Grâce à la tablette remise en début de visite, vous découvrez les lieux tels qu'ils étaient au Moyen-Âge. Des acteurs prêtent leurs voix à Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de Lion et Aliénor d'Aquitaine, qui racontent l'histoire de la dynastie anglo-normande.

À noter cet été, la reconstitution d'un campement de l'époque de Richard Cœur de Lion dans la basse-cour. Le site est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. Tarifs : adultes 9,50 €, enfants (6-16 ans) 5 €.