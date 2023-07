Noues de Sienne. Le lac de la Dathée, de la fraîcheur au cœur des terres normandes

Situé à Noues de Sienne, à huit kilomètres de Vire, ce plan d'eau de 43 hectares (où il est interdit de se baigner) abrite de nombreux oiseaux. Un quart du lac est classé comme réserve naturelle. Un sentier de six kilomètres permet d'en faire le tour à pied. Vous pouvez profiter des tables de pique-nique pour la pause déjeuner.

La base de loisirs propose du paddle, de la planche à voile ou de la yole, une embarcation à rames qui peut accueillir jusqu'à quatre personnes, pour une traversée du lac d'une heure. Vous pouvez aussi louer des pédalos et des kayaks à une ou deux places. De l'autre côté du lac, la table d'orientation de La Haye propose un beau panorama sur le lac et le bocage virois. Tous les mercredis soir de l'été, le lac de la Dathée propose également un marché de produits locaux et un concert gratuit en plein air. Au programme les 19 et 26 juillet notamment, de la pop et du rock avec des groupes d'artistes locaux. Lors de ces soirées, il est possible de se restaurer sur place. Pour en profiter pleinement, la location d'embarcations se prolonge jusqu'à 21 heures.