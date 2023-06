Testament de Charlotte Corday. La Région Normandie dénonce un mépris de la part de l'État

C'est une affaire qui fait jaser. Dimanche 11 juin, la Région Normandie, le Département du Calvados et la Ville de Caen se réjouissaient de l'acquisition du testament de Charlotte Corday, la Normande ayant assassiné Marat durant la Révolution et sa période de Grande Terreur. Mais depuis, l'État, par le biais de son ministère de la Culture, souhaite revendiquer le document. Incompréhension, consternation et interrogation règnent dans les collectivités adjudicataires.

"Un vrai mépris"

"C'est un vrai mépris envers les collectivités, assène Hervé Morin, le président de la Région. On ne va pas laisser faire la leçon de 'Paris-province' qui considère que ce n'est pas notre job de préserver le patrimoine." Par plusieurs arguments, il a exposé l'incohérence de cette annonce de l'État et ses quelques vices de forme. Cette lettre étant passée entre plusieurs mains au fil des années, jamais une revendication n'avait eu lieu. Plus tard, cette adresse aux Français de Charlotte Corday a été vendue le 10 novembre 2022, après avoir été analysée par les services de l'État à l'époque. Toujours aucune revendication.

Jean-Léonce Dupont, président du Département du Calvados, Joël Bruneau, maire de Caen, et Hervé Morin donc, sont bien décidés à travailler de concert pour aller devant la justice et empêcher cette revendication qu'ils jugent injuste. "Pourquoi cette attitude ? Ça soulève bien plus de questions que de solutions", souligne Jean-Léonce Dupont.

Une pièce non accessible

"Ce document, nous voulons le mettre à la disposition de tous, garantir son accès au public, aux chercheurs, s'en servir pour des expositions ou autres, avance Hervé Morin. Avec les années de procédure qui sont devant nous, la pièce va pendant tout ce temps disparaître de la circulation, restant dans le coffre du commissaire-priseur."

Pour l'instant, l'État n'a pas encore officiellement notifié de sa volonté de revendiquer le document. Puisque cela devrait être probablement fait dans les jours à venir, un avocat en droit administratif a déjà été engagé pour plancher sur le sujet et préparer le dossier.