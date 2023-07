Perche en Nocé. Tout le charme du Perche au domaine du Manoir de Courboyer

Lors de votre passage dans le Perche, il ne faut absolument pas rater le Manoir de Courboyer, à Perche-en-Nocé. Point central du Parc naturel régional du Perche, la Maison du Parc est un lieu rempli d'histoire grâce à son patrimoine vieux de plusieurs siècles. Mais aussi grâce à son immense domaine de 8 kilomètres permettant de se balader et de se reposer dans une vallée bocagère ponctuée de mares et d'un étang.

Dans les prés, il est aussi possible de trouver des chevaux percherons, des vaches et des ânes normands. Un rucher conservatoire permet de faire connaissance avec l'abeille noire, une espèce protégée. Au jardin, découvrez herbes et légumes oubliés.

Classé Monument historique

Nés pour la plupart dans les décennies qui suivirent la guerre de Cent Ans, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les manoirs du Perche sont l'expression d'une véritable renaissance économique. Des 300 à 500 monuments qui existaient à l'époque, il n'en reste aujourd'hui qu'une centaine. Érigé à la toute fin du XVe siècle, le Manoir de Courboyer est l'un des rares ouverts à la visite, l'un des plus grands. Il est classé Monument historique depuis 1981.

Aujourd'hui, le Manoir de Courboyer permet de découvrir l'histoire des manoirs du Perche, une collection d'objets ayant appartenu à la famille de Fontenay, anciens seigneurs de Courboyer. Restauré depuis peu, le manoir est de nouveau ouvert au public et pourra permettre aux curieux d'en savoir plus sur la vie percheronne au XVe siècle.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. Visite libre du manoir : 1,50 € ; Visite guidée : 3,50 € (gratuit pour les moins de 16 ans). Davantage de renseignements : 02 33 25 70 10.