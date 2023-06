Rives-en-Seine. Une campagne de financement participatif pour sauver l'église de Caudebec-en-Caux

Pour restaurer la flèche et le clocher de l'église Notre Dame de Caudebec-en-Caux, la commune de Rives-en-Seine vient de lancer une campagne de mécénat avec pour objectif de recueillir 250 000 euros.

L'édifice a besoin d'importants travaux. Un diagnostic avait été réalisé en 2019 et, dès 2020, des travaux d'urgence avaient été entrepris. La commune souhaite désormais entamer une première phase de travaux visant à restaurer la flèche et le clocher. "La dernière grande campagne de travaux remonte à la fin du XIXe siècle. Plutôt que de réaliser des travaux de-ci de-là, nous souhaitons privilégier une approche globale et cohérente qui sera plus longue et plus coûteuse mais plus efficace et plus durable", précise Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine.

L'église est classée monument historique depuis 1840. Judicaël de la Soudière, architecte du patrimoine, estime que l'église Notre Dame est "l'un des plus beaux exemples de l'architecture gothique flamboyante de la fin du Moyen Âge en France".

Le coût de la restauration de la flèche et du clocher est estimé à plus de 3,5 millions d'euros. Pour Bastien Coriton, "malgré l'aide de l'État via la DRAC [Direction régionale des affaires culturelles, ndlr], du Département de la Seine-Maritime et nous l'espérons de la Région Normandie, le reste à charge pour la commune est très important, et c'est pourquoi nous sollicitons l'aide de partenaires privés : entreprises et particuliers".

La campagne de financement participatif a été voulue par la commune, l'association "Sauvegarde et valorisation du patrimoine de Rives-en-Seine". Les dons doivent passer par la Fondation du patrimoine.