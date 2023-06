Manche. François Hollande, des ministres et le PDG de TotalEnergies attendus dans ce château

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, le château d'Alexis de Tocqueville accueillera la cinquième édition des Conversations Tocqueville, une conférence co-organisée par la Fondation Tocqueville, le journal Le Figaro, l'organisme Atlantic Council, avec le soutien du Département de la Manche et de la communauté d'agglomération Le Cotentin.

La démocratie occidentale au XXIe siècle

Pendant deux jours, des politiques, journalistes, chefs d'entreprise, membres de la société civile vont débattre et réfléchir ensemble à des solutions concrètes à un certain nombre de problématiques. "Après avoir exploré dans les années récentes la crise de la démocratie occidentale au XXIe siècle, le futur des nations, la crise de la démocratie américaine, et la question russe à l'heure de la guerre de Poutine, notre édition 2023 se penchera plus particulièrement sur les bouleversements majeurs auxquels l'Europe se trouve aujourd'hui confrontée", indiquent jeudi 1er juin les organisateurs. Le sujet sur la guerre en Ukraine sera notamment évoqué.

De nombreux invités présents

Les organisateurs prévoient le vendredi, entre autres, la présence de l'ancien président de la République François Hollande, de l'avocate et activiste ukrainienne pour les droits de l'homme et Prix Nobel de la Paix Oleksandra Matviichuk, du ministre des Affaires étrangères polonais Zbignew Rau, de son homologue lituanien Gabrielius Landsbergis, du Gouverneur de la Banque de France François Villeory de Galhau, ou encore du PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné.

Cet événement est organisé sur invitation. Les Conversations seront diffusées en direct sur YouTube, en anglais et en français.