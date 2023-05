[Photos + vidéo] Manche. Le photobooth rotatif 360°, nouvelle tendance pour avoir un souvenir de vos soirées

Le photobooth 360 degrés rotatif tournant : la nouvelle tendance pour avoir des souvenirs d'événements tels que des mariages ou des soirées est arrivée dans la Manche. Chloé Avoyne, coiffeuse qui a ouvert en 2022 son salon Les nanas de Cherbourg dans le centre-ville, s'est procuré ce nouveau gadget, d'abord pour mettre en avant ses produits et coiffures.

"Le but est de s'éclater"

Face au bouche-à-oreille et à la curiosité de ses clients, la professionnelle s'est vite rendu compte que le louer était devenu sa meilleure utilité : "C'est le même principe qu'un photomaton où on prend des photos, mais ici, c'est en vidéo. Le but est de s'éclater", explique Chloé Avoyne. Un contrat de location est mis en place avec les clients.

Chloé Avoyne Impossible de lire le son.

Les figurantes pour présenter ce nouveau concept tendance.

Le principe est simple

Le photobooth "classique" est un outil qui permet de capturer les plus beaux instants. Au format 360 degrés, il ne prend pas des photos mais des vidéos de quelques secondes. Il suffit de monter sur une plateforme circulaire - jusqu'à quatre personnes - et lorsque ces dernières sont prêtes, il faut déclencher la vidéo grâce à une télécommande. Leur téléphone portable ou appareil photo est posé sur la perche qui se met à tourner autour des figurants et filme en 360°.

La coiffeuse a présenté son nouveau concept en vidéo avec Re_storia, créateur de vidéos.