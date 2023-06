Commerces. Un café, une galerie d'art et une boutique de prêt-à-porter viennent d'ouvrir leurs portes à Rouen

Le milieu commercial attire les Normands. À Saint-Jacques-sur-Darnétal par exemple, une boutique de vêtements inclusifs et responsables vient juste de s'implanter. Dans le centre-ville de Rouen, la Galerie de l'angle située rue Beauvoisine met en lumière des artistes locaux et internationaux avec ses expositions. Au niveau de la rue Louis-Ricard, un nouveau café vient d'ouvrir, c'est la Lycorne.

Prêt-à-porter, galerie d'art et café

Ouais et alors est une boutique qui prône la diversité. T-shirts, sweats, tote bags et accessoires à messages pour toute la famille sont vendus en magasin et sur internet. Dans la Galerie de l'angle à Rouen, la gérante valorise des artistes contemporains, mais pas seulement. Enfin, le Social Perk Annexe est un lieu hybride faisant bar à café, restaurant et bar à tapas. L'occasion d'y manger des salades, des pâtes ou encore des fondants au chocolat ou de boire un soda ou une bière. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.