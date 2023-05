Sainte-Mère-Eglise. 79e D-Day : le programme des animations de l'Airborne Museum

L'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église programme toute une série d'événements pour célébrer le 79e anniversaire du D-Day.

C'est traditionnel, le camp de reconstitueurs "Géronimo" sera ouvert dès samedi 3 juin, jusqu'au 6 juin, de 9 à 22 heures gratuitement, avec la présence de sept chars, d'un PC de transmission, un magasin de détail de l'US Army, une cuisine de campagne, la reconstitution d'un dortoir et des ateliers animés par des spécialistes.

Au programme également, des démonstrations commentées, en français et en anglais, des préparatifs des avions depuis l'Angleterre, de 10 à 11 heures samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin, sur la place de l'église.

La boutique du musée propose, samedi 3 juin, de 13 à 15 heures, une séance de dédicaces du livre Gavin at war par Chloé Gavin. Le musée sera ouvert en nocturne ce samedi 3 juin jusqu'à 22 heures.

Dimanche 4 juin, de 10 à 12 heures, des véhicules d'époque seront exposés autour de la place de l'église. Un défilé de véhicules militaires de collection sera lancé à partir de 18 heures.

Lundi 5 juin, à 16 heures, une séance de présentation et de dédicaces de Clément Horvath, auteur de trois livres dont les deux tomes de Till Victory, qui compilent des lettres du front de soldats alliés, aura lieu dans la boutique du musée, avant une projection à 20 heures d'un film documentaire du même auteur. À 23 heures, une démonstration commentée, en français et en anglais, de l'utilisation d'un phare de recherche est organisée sur la place de l'église.

Mardi 6 juin, les amateurs pourront assister à une démonstration commentée, en français et en anglais, des sauts de combat du D-Day sur la place de l'église de 10 à 16 heures. À 16 heures, Keith Nightingale dédicacera son livre The human face of D-Day.