[Dossier] Caen. Avec ceux qui font résonner les orgues des églises caennaises

Les entendez-vous rugir dans les églises ? À Caen, les orgues sont un patrimoine exceptionnel qu'il convient de préserver avec minutie. "La municipalité est très sensible à cette question", se réjouit Emmanuel Foyer, facteur d'orgue caennais, c'est-à-dire qu'il construit et surtout répare cet instrument. La Ville prend notamment bien soin de celui de l'église Saint-Étienne, "véritable joyau", glisse Patrick Nicolle, maire adjoint chargé de la culture.

Datant de 1885, il s'agit d'un Cavaillé-Coll, un facteur prestigieux. "Son prix est inestimable, des étrangers viennent même le visiter", constate Alain Bouvet, organiste cotitulaire de cette abbatiale. Un orgue si important qu'il convient alors de le maintenir en état. En 1999, une grande restauration a été lancée : 12 000 heures de travail, soit un an et demi, et 3 millions de francs auront été nécessaires pour lui redonner de sa superbe. Mais tous n'ont pas eu cette chance. À Saint-Jean, le grand orgue construit à la fin des années 60 n'a jamais été relevé, un relevage étant un grand nettoyage des tuyaux et une réfection de l'ensemble. "Normalement, on doit en effectuer un tous les 25 ans", regrette Jean-Luc Fricou, l'organiste titulaire. Alors, les oreilles les plus précises entendront quelques fausses notes.

"Si nous étions vraiment rigoureux, on ne jouerait pas dessus. À la place, nous acceptons son état fatigué", poursuit le musicien. Cependant, la municipalité affirme que le relevage de cet orgue est dans les tuyaux, tout comme celui de l'église Saint-Pierre, installé en 1997. Auparavant, cette église avait possédé un Nicolas Lefèvre puis un Cavaillé-Coll, tout comme l'église Saint-Étienne, les deux "se tirant la bourre" pour avoir le plus bel instrument en son sein, s'amuse Marianne Levy-Noisette, organiste de Saint-Pierre.

Victimes collatérales

Elle s'est d'ailleurs battue pour la construction d'un nouvel orgue, alors que l'ancien "s'était ramassé le clocher sur la figure pendant les bombardements de 1944". La guerre, qui a grandement endommagé le patrimoine caennais, comme à Saint-Jean, aussi victime. Seul l'orgue de chœur, plus petit, est resté debout. "Quand j'ai relevé l'instrument, j'ai remarqué qu'un tuyau visible depuis l'extérieur avait été réparé en forme de chaussette", se rappelle Emmanuel Foyer. Il apprendra plus tard que cette réparation "avec les moyens du bord" avait été effectuée pendant l'Occupation, probablement par un Allemand ! "Je me suis dit que ça faisait partie de l'histoire, alors j'ai laissé cette trace. Je trouvais ça beau que quelqu'un prenne soin de l'orgue, même pendant la guerre", conclut le facteur aux petits soins des instruments.