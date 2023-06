Maromme. Elle crée une marque de vêtements adaptée aux femmes de petite taille

Parvitas, du latin "petitesse", se veut être la solution du prêt-à-porter féminin pour celles qui ne dépassent pas le mètre 60. C'est le cas de Salomé Bayle, la fondatrice de cette nouvelle boutique exclusivement développée sur Internet. C'est depuis son domicile, à Maromme, qu'elle organise ce nouveau magasin en ligne, décliné sur un site web mais aussi à travers les réseaux sociaux. Le shopping pour les femmes de petite taille peut vite devenir un casse-tête. Salomé en connaît un rayon, elle qui mesure 1,58 m.

Une taille standard trop haute

"Par exemple, là j'ai un pantalon sur moi, c'est ma mère qu'il l'a coupé parce que c'était trop long. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on a des articles tels que les jupes, les robes ou les pantalons, explique la jeune entrepreneuse. Là, le pantalon me plaisait vraiment, mais habituellement je renonce." Elle qui porte du XS est obligée, parfois, de lorgner le rayon enfant quand elle n'est pas contrainte de recouper tout simplement le vêtement. "C'est dur de se dire qu'on doit retoucher un vêtement qu'on a déjà acheté, soit on connaît du monde qui sait le faire, soit il faut remettre un budget derrière pour aller voir une couturière ou un couturier", déplore Salomé Bayle. "La taille standard dans les magasins est calquée sur la taille moyenne française, voire plus haut", précise Salomé qui a elle-même fait ses recherches. Selon elle, une femme mesure en moyenne 1,64 m, et c'est sur ce chiffre justement que la plupart des enseignes fondent leur collection, laissant sur la paille toutes celles qui sont en dessous voire au-dessus de la moyenne. "Finalement, que l'on soit grande ou petite, on rencontre des problèmes. Moi, je me suis attardé sur les petites car c'est le problème que je rencontrais et je voulais vraiment aider", poursuit Salomé. C'est donc bien la norme que cherche à déconstruire la jeune Marommaise.

Elle ambitionne pour le moment de mettre en vente une collection par mois en faisant une sélection parmi ses fournisseurs, pour des prix allant de 13 euros à moins de 40 euros. La dernière vient tout juste de sortir, avec une dizaine de nouveaux articles en vente, soit désormais une vingtaine de produits disponibles. Pour autant, la boutique n'est pas exclusivement réservée aux petites femmes. Les mensurations sont calées sur la propre taille de Salomé, à savoir 1,58 m, mais peuvent aller de S à L, voire XL et taille unique.

La jeune femme réfléchit à aménager des plages horaires pour que ses clientes proches de Maromme puissent venir récupérer leur commande puisque, pour l'heure, il n'existe pas de point de vente, tout est envoyé par colis.