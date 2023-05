[Photos + vidéo] Calvados. Viaduc de la Souleuvre : on a testé pour vous la luge sur rails et son extension

Pour fêter ses dix ans d'ouverture, Normandie Luge a décidé de s'offrir un petit lifting, et surtout d'améliorer son offre. Basé en bas du viaduc de la Souleuvre, son parcours de luge sur rails est désormais long de plus d'un kilomètre - soit un ajout de 400 mètres - avec une vitesse toujours réglée sur 45 km/h maximum.

Une fierté pour le directeur du parc

"D'après les Allemands qui sont venus nous la poser, nous avons la plus belle luge de France", se félicite Norbert Decaen, le patron de la société. Les retours sont très bons selon lui, alors que les travaux n'ont pris que quelques semaines, pour un investissement total de 500 000 euros.

Il est temps pour moi de me mettre en selle. Pas forcément amateur de manèges à sensations fortes, je me rassure en voyant les très jeunes enfants passer avant moi. La limite d'âge est de trois ans, je devrais m'en sortir. Les consignes sont très simples, durant les 350 mètres de remontées mécaniques, je n'ai rien à faire, puis quand la descente commence, je dois adapter la vitesse avec les deux poignées. Je pousse pour avancer, je ramène vers moi pour freiner. Avec bien sûr une consigne : on ne fonce pas dans les gens devant !

Il faut d'abord remonter la pente avant de pouvoir la dévaler.

Place à la descente

La remontée d'une à deux minutes est terminée, alors j'enclenche. Nous partons tout de suite sur une vrille afin de prendre de la vitesse. Les virages s'enchaînent, le tout sous un soleil de plomb. J'ai même le temps d'observer sur ma gauche l'imposant viaduc, mais de manière très brève ! Sans surprise quand on connaît ne serait-ce qu'un peu le bocage virois, le site est très vert. Un point important pour Norbert Decaen, qui voulait "préserver l'environnement, en replantant de la végétation lors des travaux".

La végétation bien verte : un aspect important dans le bocage virois.

La descente est terminée, et je n'ai pas eu besoin de pousser un cri de frayeur comme j'ai pu en entendre durant cette fin de matinée. Un petit instant "fun, sans danger, pas fatigant et pas compliqué", comme le résume très bien le patron. Je comprends mieux pourquoi les enfants adorent cette attraction. "C'est presque un piège pour les parents ou grands-parents, car l'enfant en redemande tout le temps", sourit Norbert Decaen. Et puis c'est une attraction en plein air, il faut le souligner.

Je passe mon tour pour la photo souvenir. Je fais également l'impasse sur les parcours d'accrobranche proposés, le moment est maintenant venu de retourner au bureau après cette escapade originale.