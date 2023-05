Rouen. Bientôt un immense parc au cœur des quartiers ouest

Cette vision était attendue dans les quartiers ouest de Rouen. Depuis décembre 2020, la Ville avait mis sur pause tout projet d'urbanisme dans le secteur en lançant un périmètre d'étude puis une grande concertation avec les habitants pour repenser son développement. Cela débouche sur un plan guide qui présente une nouvelle vision de ce quartier, pour plus d'espaces de nature et de services publics.

Au cœur de ce projet : un immense espace vert, le parc des sources, pensé comme une coulée verte qui rouvre une perspective depuis les coteaux jusqu'à la Seine. "Ce sera un peu le Central Park des quartiers ouest", se réjouit Fatima El Khili, adjointe au maire en charge de l'urbanisme. Il s'étendra de la place Saint-Filleul jusqu'au passage à niveau des quais. Les sources naturelles, actuellement invisibles en sous-sol, vont refaire surface. "Cela va contribuer à lutter contre les îlots de chaleur, remettre des espaces verts dans un quartier qui en manquent cruellement et recréer des espaces de rencontres." Dans ce parc, une place centrale est prévue pour accueillir, pourquoi pas, un marché et devenir un lieu de convivialité.

Le Parc des sources doit permettre dans une seule perspective de relier les coteaux à la Seine. - Ville de Rouen

Seulement 2 % d'espace vert dans les quartiers ouest

Ce plan guide, traduit en règle urbaine, doit être intégré dans le projet de modification du Plan local d'urbanisme interurbain. La Ville de Rouen va lancer une procédure de Déclaration d'utilité publique courant 2023, pour assurer la maîtrise foncière de ce grand parc. "C'est un outil juridique qui peut, au bout du compte, nous permettre d'aller jusqu'à l'expropriation pour récupérer le foncier nécessaire", explique l'élue. La première phase de travaux, pour les parties nord et sud du parc, pourrait être livrée dès 2028. Deux autres phases pour la partie centrale, entre BWM et l'actuel Conforama, doivent permettre d'achever ce grand parc en 2030. De quoi compenser un déficit dans les quartiers ouest, qui ne compte que 2 % d'espace vert, là où il en faut "entre 35 et 40 %", indique Fatima El Khili.

Des lieux à sauvegarder

L'étude d'urbanisme a aussi permis de repérer des éléments du quartier à sauvegarder et à mettre en valeur, comme la halle Chirol qui pourrait devenir un lieu de culture. Certaines maisons et construction datant de la reconstruction et de l'époque industrielle ont aussi fait l'objet d'un classement patrimonial.