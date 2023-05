[Dossier] Caen. Les lieux où sortir pour boire un verre : votre avis et notre sélection

Quoi de mieux que de se retrouver autour d'un verre et d'un petit quelque chose à grignoter ? S'installer dans un bar reste agréable en hiver, mais n'a rien d'équivalent avec le plaisir d'être en terrasse un soir d'été. La ville de Caen sait répondre aux exigences de son public avec une multitude d'offres, où que vous soyez. Mais aussi selon votre envie du moment.

Chacun ses critères

Ainsi par exemple, la rue Ecuyère est surtout prise d'assaut par le plus jeune public. Centre névralgique de la vie étudiante, la rue la plus densément peuplée par les débits de boissons possède une forte affluence du jeudi au samedi soir. "C'est ici qu'il y a la meilleure ambiance, avec toujours du monde", pour Inès Briffaut, adepte du bar El Mojito et de ses cocktails éponymes. La bienveillance prônée dans les bars de cette rue de la Soif est un critère important pour Clara Lemonnier, tout comme "la rapidité dans les prises de commandes". Comme elle, Valentin Perrette prend ses quartiers à La Rumba. "Un endroit super pour passer un moment entre potes, où il y a toujours du monde." Le brouhaha d'une rue animée, un élément important donc pour certains jeunes, mais sûrement pas pour tous. Elie Yvonneu préfère aller à deux pas d'ici, place Saint-Sauveur, un site "plus calme, même le soir, et bien moins oppressant que la rue Écuyère".

Autre lieu animé qui conserve sa tranquillité : le port de Caen. Si certains étudiants l'investissent comme Orelsan pour y boire un dernier shot avant de finir de se remplir l'estomac au Magic Beau Gosse, beaucoup y apprécient le décor et la sérénité. "Il n'y a pas autant de monde que dans le centre, c'est plus calme", souligne Florent Glele, enfoncé dans sa chilienne. La mise en place de terrasses au plus près du quai Vendeuvre offre des arguments solides. Jeune papa ayant ralenti les sorties, Kevin Le Nen énumère "les oiseaux, l'eau, l'air frais… c'est sympa. Même si les pigeons viennent embêter la petite quand on lui donne à manger !".

Elle non plus ne sort que rarement : Nathalie Le Gac se laisse parfois tenter et se rend au Moon and Sons, "avec des jeunes". Un bar à l'ambiance Harry Potter qui l'enchante. "Je rentre dans une autre dimension ! La décoration, l'ambiance, des boissons étonnantes, comme une potion d'amour, ou bien de la bièraubeurre… On pénètre dans quelque chose qui n'existe pas chez nous, sinon on pourrait très bien boire une bière à la maison !", s'exclame cette sœur. Mais nous sommes toujours mieux en terrasse, n'est-ce pas ?