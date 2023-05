Manche. 3000 personnes participent à une rave party illégale

Les fêtards se sont installés samedi 6 mai 2023, indiquent les services de la préfecture de la Manche.

Une grande rave party est en cours sur un terrain de la petite commune de Ger, tout proche de la frontière avec l'Orne. Jusqu'à 3 000 personnes participent à ce rassemblement, toujours selon la préfecture, qui avait pourtant pris deux arrêtés préventifs pour l'interdire, vendredi 5 mai. L'un interdisait la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif, l'autre interdisait les rassemblements festifs à caractère musical n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation dans le département.

Les services mobilisés

Étant donné le nombre de participants, les autorités laissent les festivités se terminer. Elles devraient se poursuivre jusqu'au lundi 8 mai au petit matin. Les services des pompiers et de la Croix-Rouge ont été mobilisés pour assurer la sécurité sur le site. La gendarmerie assure également un filtrage aux entrées et sorties de la rave. Un drone survole également la zone pour aider à relever les infractions et envisager des poursuites pour les organisateurs.