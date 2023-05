Caen. Les Schtroumpfs revus par Tebo : une nouvelle aventure des bonhommes bleus de Peyo

Le nouvel album des Schtroumpfs possède un fort accent normand. Le Caennais Frédéric Thebault, alias Tebo, remet en scène les célèbres personnages de Peyo, auteur belge mort en 1992. Dans le métier depuis 25 ans, et notamment connu pour ses dessins de Captain Biceps, une parodie de super-héros réalisée avec Zep, Tebo a eu l'heureuse surprise, il y a quatre ans, d'être contacté par l'éditeur Le Lombard. "On m'a demandé de proposer un scénario, mais j'étais assez pris et j'ai décliné, faute de temps, se remémore-t-il. Bon, j'ai un peu menti, puisque dans la journée, j'avais déjà un début d'idée !"

Doutes et fierté

Le temps passe et il y a un an, c'est le déclic. Il déroule tout le synopsis en une journée, et rappelle l'éditeur. Bonne nouvelle, ce dernier, qui souhaite que l'univers des Schtroumpfs soit décliné par d'autres auteurs, est toujours intéressé. "J'aime beaucoup reprendre des personnages existants et m'amuser avec, assure l'auteur de La jeunesse de Mickey, avec l'aval de Disney. Mais avant de me lancer dans l'aventure Schtroumpfs, je me suis posé la question de ma légitimité. Puis finalement, je suis me dit que je pouvais le faire. Je suis un grand fan de ces petits bonhommes bleus et, en jouant avec mes petites figurines d'eux quand j'étais petit, je pense que j'ai écrit bien plus de scénarios que Peyo !", s'amuse le dessinateur. Le scénario est désormais bien ficelé dans sa tête, mais il faut maintenant sortir les planches. Pas question de faire une copie, Tebo veut ajouter sa patte aux courbes des Schtroumpfs. "Je me suis pris la tête pour trouver mes Schtroumpfs, j'ai eu quelques moments de dépression." Mais après neuf mois de travail acharné, sept jours sur sept, le coup de crayon est trouvé. "Je leur ai donné un style plus élancé, plus cartoonesque. Mon dessin est assez dynamique, rythmé, et j'ai parfois dû me freiner en faisant faire une pause aux Schtroumpfs dans leurs aventures", relate-t-il.

Et quand on apporte sa pierre à l'édifice d'un univers connu mondialement, forcément, une pointe de fierté habite Tebo. "D'habitude, quand mon album sort, je suis déçu et je vois plein de petits défauts, mais là, c'est moins le cas", sourit l'artiste. Maintenant, reste à savoir si le public sera conquis par son scénario, dans lequel un Schtroumpfs inconnu débarque au village, mais ne parle pas le Schtroumpf et a perdu la mémoire. Tous vont maintenant vouloir faire la lumière sur cette énigme, de quoi lancer une nouvelle aventure. Tebo a d'ailleurs pris le soin de laisser une fin ouverte à sa BD, affirmant avoir déjà quelques idées pour une suite !