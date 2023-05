Loisirs. Mattel sort la première Barbie porteuse de trisomie 21

Les enfants porteurs de trisomie 21 ont enfin une poupée qui leur ressemble. En France, plusieurs dizaines de millions de personnes seraient porteuses d'une trisomie 21 dans le monde, parmi lesquelles plus de 50 000 en France, en comptant les enfants et les adultes.

Conçue en partenariat avec la National Down Syndrome Society (NDSS), cette Barbie fait la fierté de son ambassadrice française : Éléonore Laloux. Éléonore Laloux, porteuse d'une trisomie 21, a 37 ans. Porte-parole du collectif Les Amis d'Éléonore, elle défend la cause des personnes porteuses de trisomie 21 et lutte contre la stigmatisation de sa maladie. Elle est auteure d'un livre Triso et alors ! publié chez Max Milo Éditions en 2014.

Avec le lancement de cette poupée, Barbie espère continuer à permettre à plus d'enfants de se voir en Barbie, de mieux refléter le monde qu'ils voient autour d'eux et de favoriser un sentiment d'inclusivité pour les enfants du monde entier.

Les conseils et les expériences du monde réel de NDSS ont éclairé le processus de conception du début à la fin, y compris la sculpture, les vêtements, les accessoires et l'emballage de la poupée. Cette Barbie est plus petite que la moyenne des Barbie, a un torse plus long, des oreilles plus petites, un pont nasal plat et des yeux en amande, des caractéristiques généralement présentes chez les personnes trisomiques. Elle porte également une robe avec des papillons et des fleurs jaune et bleu, des couleurs associées à la trisomie 21.