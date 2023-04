Caen Basket Calvados. Mounir Bernaoui, l'ailier au grand cœur

Avec un ballon dans les mains et un cœur sur la main, Mounir Bernaoui se distingue par sa passion pour le basketball et son engagement associatif. Après avoir commencé par les sports de combat, c'est à l'âge de 13 ans qu'il prend sa première licence de basket dans le club de son quartier toulousain, à Casselardit. Il découvre alors un sport qui lui permet de s'épanouir. "Plus jeune, j'étais grand et fin, avec seulement 77 kg pour 1,98 m. Les jeunes de mon âge à l'école m'appelaient 'géant vert'. J'étais mal par rapport à ça. Mais une fois plongé dans le monde du basket, tout allait mieux", confie le joueur du Caen Basket Calvados.

Une enfance dans les quartiers

Mounir accorde une grande importance à d'où il vient. Plus jeune, il passait la majeure partie de son temps dans son quartier, avec ses copains. "Je pouvais faire quelques conneries. Je n'avais pas la même rigueur et exigence que j'ai maintenant", reconnaît l'international algérien. Il dit venir "d'en bas de l'échelle" et sa vie n'a pas toujours été rose, bien qu'il vienne de Toulouse. Sa jeunesse lui a permis de savourer les moments simples de la vie. "Pour un enfant des quartiers, prendre un goûter après un match est quelque chose d'extraordinaire, alors que cela peut sembler banal pour tout le monde. Les quartiers nous font prendre conscience de la chance que l'on a de vivre de petites choses", affirme l'ailier fort caennais.

Un homme engagé

Très proche de sa famille, il a tout quitté pour partir à Lille dès ses 16 ans, ce qui lui a valu quelques moments difficiles. "Mon grand frère Farouk est un vrai mentor pour moi. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, il m'a beaucoup aidé, aussi bien mentalement que financièrement", confie Mounir.

Soutenir les causes qui lui tiennent à cœur est primordial pour le basketteur, impliqué dans plusieurs associations, dont une à Toulouse, Faire face, qui lutte contre les violences faites aux femmes. "Je profite de ma petite notoriété pour inviter les gens à rejoindre l'association, afin d'attirer plus que des bénévoles et de la promouvoir. J'ai un rôle de vitrine", explique le joueur de 25 ans. Bien que ce soit sa première saison à Caen, il s'est déjà engagé activement dans la vie locale en participant à des actions dans les quartiers et en effectuant des dons à des associations qui aident les étudiants et les personnes défavorisées.