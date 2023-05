Bonne table à Caen. Gustave, une nouvelle brasserie chic pour de grands classiques

Gustave a ouvert ses portes le 20 avril dernier sur la place Saint-Sauveur à la suite du restaurant Le Saint Sauveur. Cette nouvelle brasserie est aussi la petite sœur de Monsieur Louis, situé à quelques pas d'ici, et tenus par les mêmes gérants, Frédéric Devy et Pierre Blin. "Monsieur Louis fonctionne très bien, on manquait même de place. On s'est dit pourquoi pas agrandir ?" Les deux hommes ont saisi l'opportunité.

Repas du midi à 13 €

Pourquoi un tel nom ? En référence à Gustave Eiffel. "Le bâtiment est une structure dite Eiffel. Il hébergeait même le garage Ford", souligne Frédéric Devy. Effectivement, on y voit encore les structures métalliques à l'intérieur. Je prends place sur l'une des banquettes du restaurant. J'explore la carte sous mon assiette, qui fait office de set de table. Aile de raie aux câpres, cuisses de grenouille, cabillaud rôti... les produits proposés sont rares pour une brasserie. Il y a aussi le plat du midi, unique, à 13 €. "Cela varie entre une brandade de poisson, une volaille, un boudin noir avec ses pommes et sa purée", énumère l'un des deux patrons. J'opte pour le plat végétarien, un trio de courgettes farcies aux légumes. L'assiette est belle et bien présentée. Mais j'ai encore faim alors je me laisse tenter par un riz au lait maison, servi dans une assiette creuse avec une touche de caramel. C'est délicieux. Je termine mon repas sur une bonne note. Avant de passer à l'addition (22 € sans boisson), je prends le temps d'observer les lieux. La salle est majestueuse avec ses 100 couverts à l'intérieur. Les serveurs sortent de la cuisine au bout de la pièce comme s'ils évoluaient dans un château. La brasserie est chic tout en proposant de grands classiques dans l'assiette. Ses gérants souhaitent qu'elle devienne "une référence sur la place caennaise". À l'avenir, elle envisage de proposer des formules.

Pratique. 21 place Saint-Sauveur. Ouvert midi et soir du lundi au samedi. Tél 02 31 85 74 34.