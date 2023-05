Rouen. Créer un potager : quelles sont les premières étapes avant de se lancer ?

Créer un potager est à la portée de tous, mais certains critères doivent être respectés. "Un des points importants, c'est de démarrer petit mais de façon soignée, affirme Joseph Chauffrey, formateur en jardinage durable et en permaculture. Au moins, la productivité de ces quelques mètres carrés cultivés est bonne, ça motive le jardinier à continuer." Le second conseil du professionnel est d'observer son environnement, regarder quelles sont les zones les plus ensoleillées, les plus soumises au vent et où se trouve l'ombre. Si le potager est situé trop près d'un arbre, "il sera trop concurrentiel en termes d'ensoleillement ou au niveau du réseau racinaire, et les résultats seront automatiquement mauvais". Un autre aspect est aussi primordial, celui de l'accès à l'eau. "Un potager demande d'être arrosé fréquemment, il faut réfléchir à la récupération de l'eau." Et pour se former ? "On a une littérature abondante sur le sujet. Pour les débutants, je conseillerais Le guide du jardin biologique de l'auteur normand Jean-Paul Thorez." On y trouve des fiches techniques légume par légume avec les distances de plantation et les associations possibles dans un potager.

"En théorie, toutes les espèces peuvent se planter dans tout potager", explique Joseph Chauffrey. Une fois l'emplacement choisi, "il faut s'attaquer à la mise en œuvre. Si on part d'une pelouse, il faut l'enlever". La prochaine étape, "c'est l'ameublement du sol, au moins la première année, et l'apport du compost. Ensuite, il n'y a plus qu'à semer". Concernant l'entretien, c'est un travail minutieux qui demande de l'implication. "Selon moi, il y a une corrélation entre le temps passé et la productivité des plantations. Plus le jardinier y passera de temps, meilleure sera la production."