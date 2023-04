Sud-Manche. Détruits par un violent orage il y a un an, trois ponts reconstruits

Des routes effondrées et des ponts emportés. L'orage qui a frappé les communes de Buais-les-Monts, Fougerolles-du-Plessis, Landivy et Savigny-le-Vieux le 4 juin 2022 était violent. Il avait notamment engendré des crues sur les rivières La Tabuère et du Moulin du Pré, aux confins de la Manche et de la Mayenne. Lundi 17 avril, le Département normand a inauguré les ouvrages d'art nouvellement réparés.

Trois sites touchés

Trois ponts, particulièrement endommagés, ont demandé des travaux importants.

• Le Moulin de Buais. Sur cette route, le remblai routier s'est effondré, mais le ponceau permettant le passage de l'eau n'a pas été trop touché. La collectivité a réparé la route, a posé un nouveau ponceau, mais aussi une buse pour le passage de l'eau… et de la faune.

Le pont du Moulin de Buais avant…

... et après. - Département de la Manche

• Le pont de l'Abbaye. Ce pont se situe à la frontière entre la Mayenne et la Manche. Lors de l'orage, il a été emporté sur 17 mètres. "Le nouvel ouvrage comporte désormais une ouverture de quatre mètres contre trois mètres cinquante avant son effondrement. Il est équipé de murs d'entonnement en maçonnerie destinés à réduire le risque d'embâcles. De plus, la largeur de la plateforme routière est augmentée afin de permettre le passage des engins agricoles, que n'autorisait pas l'ancien pont", explique le Département. La réparation doit être discrète pour ne pas jurer avec l'abbaye de Savigny-le-Vieux à proximité.

Au pont de l'Abbaye à la frontière entre la Manche et la Mayenne, la route a été emportée sur 17 m. - Département de la Manche

Le passage pour l'eau est maintenant plus large. - Département de la Manche

La réparation de ces deux premiers ouvrages a été financée par le Département de la Manche mais aussi la Communauté de communes du Bocage Mayennais et les communes mayennaises touchées.

• Le pont de la Potinaie. Ce pont fait la jonction entre Buais, Savigny-le-Vieux et Landivy. Ce sont surtout les côtés de la rivière qui se sont érodés à plusieurs endroits. Ils ont été remblayés.

Le pont de la Potinaie est resté intact, mais les côtés de la rivière beaucoup moins. - Département de la Manche