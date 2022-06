Manche. Orages : 49 interventions pour les pompiers en quelques heures

Des phénomènes orageux parfois intenses avec de fortes pluies ont touché le centre-Manche ce samedi 4 juin en après-midi. Les sapeurs-pompiers du département sont intervenus à 49 reprises, principalement pour des inondations.

Les secteurs de Saint-Lô, Canisy, Torigni-sur-Vire et Tessy-sur-Vire ont été particulièrement impactés. Déjà la veille, dans la nuit, et dans la matinée de ce samedi 4 juin, les secours comptabilisaient 32 interventions pour des causes similaires, principalement dans les secteurs des Pieux et de Carentan.

Météo France a placé le département de la Manche en vigilance orange pour un épisode orageux jusqu'au dimanche 5 juin à 6 heures.

Ces orages peuvent être violents avec de fortes pluies, atteignant localement 30 à 50 mm voire plus très ponctuellement. Cette vague orageuse s'évacuera par le nord-est en cours de soirée.