Burgers. Five Guys ouvre une deuxième adresse en Normandie

Après son enseigne du Havre, la chaîne de restaurants de burgers Five Guys ouvre une nouvelle adresse en Normandie, dans l'Eure cette fois : à Giverny, fief du peintre impressionniste Claude Monet.

La même carte qu'aux Etats-Unis

Le nouveau restaurant sera inauguré le jeudi 27 avril à 11 h au centre McArthurGlen et accueillera 70 places assises dont 52 en intérieur, le reste sur la terrasse. La particularité de Five Guys est de proposer des burgers personnalisables avec les ingrédients de son choix, et assure que 250 000 combinaisons sont possibles.

Point de nénuphars dans cette adresse de Giverny, donc, mais de gros burgers avec des produits frais, promet l'enseigne, qui propose la même carte outre-Atlantique et outre-Manche, avec une déco aussi reconnaissable des diners américains : le carrelage damier, les hot-dogs et milk-shakes personnalisés ou encore des distributeurs de boissons fraîches.