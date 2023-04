[Interview] The Voice. Originaire de Normandie, Benaël est prêt pour les battles

À 16 ans, Benaël fait partie des plus jeunes talents de cette 12e édition de The Voice sur TF1, une fierté pour nous, puisqu'il est originaire de Saint-Sulpice-sur-Risle, près de l'Aigle, dans l'Orne. Ce samedi 15 avril, le Normand affrontera un autre membre de l'équipe de Vianney pour les battles, et on sait déjà que Benaël affrontera Dame : ils vont chanter un titre de Francis Cabrel : Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.

Benaël dans un bon état d'esprit avant la première émission des battles de The Voice Impossible de lire le son.

Tendance Ouest a reçu Benaël et sa bonne humeur pour discuter de cette aventure incroyable, mais aussi de sa coupe de cheveux dont tout le monde parle !

Attention spoiler : TF1 vient de dévoiler les images des entraînements du duo Dame et Benaël…