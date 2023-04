Cherbourg. Homophobie : la fondation Le Refuge et la police s'associent pour une meilleure prise en charge des victimes

C'est nouveau et c'est même une première en France ! Le commissariat de police de Cherbourg et la Fondation Le Refuge, association nationale qui assure un accueil et une prise en charge des personnes victimes de discrimination, provocation à la haine, harcèlement ou encore injure à caractère homophobe ou transphobe, s'associent pour proposer une permanence mensuelle dans les locaux de la police.

Libérer la parole avant de déposer plainte

Valérie Médard, déléguée départementale de cette fondation, précise que ce partenariat mis en place permet plus facilement une "libération de la parole" de ces victimes, avec l'objectif derrière cette collaboration : le dépôt de plainte souvent difficile à réaliser.

Pour Louisa Yazid, commissaire de police de Cherbourg : "Ce n'est pas la quantité des procédures ou des plaintes qui nous font réagir." Elle ajoute qu'"à partir du moment nous avons rendu l'invisible visible, nous avons constaté une augmentation exponentielle du nombre de plaintes."

Première permanence ? Rendez-vous le 5 mai

Placé au sein du pôle psycho-social du commissariat, l'intervenant de la fondation aura comme point de contact un des deux policiers référents. La première journée de permanence de la fondation aura lieu le premier vendredi du mois, de 9 h 30 à 12 h 30. Pour les personnes concernées, rendez-vous donc le 5 mai. La fondation pourra intervenir, en dehors de ce créneau sur sollicitation des enquêteurs du groupe protection de la famille ou du référent Violences intrafamiliales (VIF).

Ce partenariat a fait l'objet d'une convention signée mercredi 5 avril en présence d'Élisabeth Castellotti, sous-préfète de Cherbourg, Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg, Louisa Yazid, commissaire de police, et la déléguée départementale de la Fondation Le Refuge, Valérie Médard. Cette dernière précise qu'"en 30 ans de lutte, il y a eu des avancées du bon et du mauvais côté".