Caen. Il frappe le gérant d'un bar avant de s'en prendre aux policiers

Le 22 juillet 2022 à Caen, un homme de 21 ans, sans domicile fixe, originaire du Maroc et en situation irrégulière, s'est montré violent et a insulté deux policiers. Ce soir-là, vers 23 h 10, Amine Benamor se présente dans un bar caennais. Il est alcoolisé et le gérant refuse de le servir. Il se fâche, se montre violent et lui donne un coup de poing et un coup de pied. La police est appelée. Lors de l'interpellation, le prévenu porte un coup au visage d'un des policiers. Un certificat médical mentionnera des hématomes au front. Il insulte les deux représentants de l'ordre en leur crachant dessus.

Le prévenu activement recherché

Lors de son audition du 24 juillet 2022, Amine Benamor nie les faits en disant qu'il avait juste bu trois bières et n'était pas alcoolisé. Il réfute aussi bien les coups portés que les propos injurieux envers les deux policiers.

Le jeudi 6 avril, il répondait de ces faits au tribunal judiciaire de Caen. N'étant pas présent à l'audience, il n'a donc pas pu apporter des explications. Il est activement recherché, car sous le coup d'une expulsion du territoire français qui n'a pas encore été exécutée.

Les deux victimes étaient absentes aussi, mais représentées par leur conseil. Pour la procureure, les faits sont avérés. Le certificat médical fait bien état des violences subies par un des policiers.

Amine Benamor est reconnu coupable et écope de six mois de prison ferme. Les demandes des victimes sont jugées recevables. Il devra indemniser le policier blessé à hauteur de 600 euros et l'autre de 300 euros. Il devra également payer 800 euros de frais d'avocat.