Rouen. Avant la fermeture annuelle, l'entrée à la patinoire de l'île Lacroix est à 2 euros

L'opération "Patinoire à 2 euros" revient cette année à Rouen. Depuis le mercredi 29 mars et jusqu'au vendredi 28 avril, l'entrée de la patinoire est à 2 euros pour tous. L'objectif est de promouvoir le patin dans l'agglomération avant la fermeture annuelle de la patinoire de loisirs Édith Ballester, prévue fin avril. Depuis le début de l'opération, familles et amis ont déjà fait le déplacement pour bénéficier de l'offre.

"J'ai entendu parler de cette opération sur les réseaux sociaux"

Dès le premier jour, l'entrée à 2 euros de la patinoire Ballester a attiré de nombreux clients. Au total, 411 entrées ont été enregistrées. Et parmi elles, il y avait celle de Gaël Gérard, père de famille. "J'ai entendu parler de cette opération sur les réseaux sociaux. D'habitude, je ne viens pas souvent ici, mais ça m'a donné envie d'y aller avec ma compagne, notre fille et mon beau-frère." Nawel Zerkhfaoui, elle, est lycéenne. Elle est aussi venue le premier jour de l'opération. "J'aime bien patiner et là, comme c'est à 2 euros l'entrée, j'en profite encore plus. En général, je viens toutes les semaines."

Maïwenn Lebihan, lycéenne également, est venue avec ses amis "pour patiner pour la première fois. Bon, je suis tombée, mais c'était super". Et parmi eux, il y avait Louis Fleury. "Ma mère m'a partagé l'info sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas y aller. J'y venais surtout quand j'étais petit, mais là, c'était l'occasion pour redécouvrir le patinage."

Habituellement, l'entrée à la patinoire de Rouen s'élève à 5,40 euros en tarif normal (hors location des patins). Désormais, avec l'opération, il faudra débourser 2 euros, auxquels il faudra ajouter 3,70 euros pour le prêt des patins.

Pratique. Patinoire de loisirs Édith Ballester, avenue Jacques-Chastellain, Ile Lacroix à Rouen, Tél. : 02 35 07 94 70