Le Havre. L'ancienne école Jean-Macé va devenir un lieu de détente et d'apprentissage

Un concept plutôt original va bientôt voir le jour au Havre. "La Grande École" va ouvrir ses portes le 3 juillet prochain au Havre, près du Muséum, dans les locaux de l'ancienne école Jean-Macé. La propriétaire du restaurant "Les Enfants Sages" agrandit, en quelque sorte, son établissement.

"La Grande École" accueillera dans un même lieu un restaurant, un pub, une hôtellerie de plein air et surtout une école ouverte à tous. Cette bâtisse datant de 1905 sera exploitée sur 1 600 m2. Le rez-de-chaussée sera consacré à la restauration, le premier et le deuxième étage à l'école.

Restaurant et bar

Le restaurant, installé dans l'ancien préau, pourra accueillir 250 couverts. "On veut un lieu effervescent, un lieu de vie avec de la musique", explique Léa Lassarat, la propriétaire. La décoration sera identique à celle des "Enfants Sages". Juste à côté, un bar verra le jour. Il s'appellera "Jeanine" et proposera un large panel de bières. Le tout donnera sur un jardin de 3 000 m2, situé en face du Muséum. 1 800 arbustes et plantes vont y trouver place.

L'ancien préau deviendra une salle de restaurant.

Un peu d'imagination, mais cette pièce deviendra un bar d'ici quelques semaines.

Hôtellerie de plein air

Entre "Les Enfants Sages" et "La Grande École", dix tiny houses (mobile home haut de gamme) seront installées. "Il s'agira du premier hôtel de plein air dans une grande ville de France", fait remarquer Léa Lassarat. N'y voyez pas là une offre de camping mais plutôt une hôtellerie premium. Chaque tiny house disposera de ses propres sanitaires et de sa terrasse privée.

Dix tiny houses seront installées entre "Les enfants Sages" et "La Grande École", au pied de la tour Alta.

L'école

C'est là toute l'originalité du projet de "La Grande École". Léa Lassarat y installe une école un peu particulière. Elle est ouverte à tous. Les particuliers pourront y prendre des cours de cuisine ou d'arts (notamment de danse). Les professionnels pourront se former et monter en compétences, le tout basé sur la confiance en soi. "C'est une école pour toutes et tous : les collaborateurs d'entreprises dont le potentiel mérite d'être valorisé, les personnes en reconversion qui cherchent à emprunter de nouveaux parcours professionnels et les particuliers voulant nourrir une passion."

Les particuliers pourront prendre des cours de cuisine dans des salles adaptées.

Un auditorium de 65 places permettra des projections, des conférences ou des concerts.

L'établissement disposera de deux ateliers cuisines et d'un cabaret de 65 places pour des projections, conférences ou concerts.

Pratique. "La Grande École" recrute pour son ouverture le 3 juillet. Un job dating est organisé sur place jeudi 6 avril dans l'après-midi.