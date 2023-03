[Vidéo] Près de Caen. Kraken, la nouvelle attraction de Festyland

Hisse et oh ! Le parc Festyland situé à Bretteville-sur-Odon, près de Caen, rouvre ses portes ce samedi 1er avril, avec le plein de nouveautés. Premièrement, les visiteurs vont pouvoir découvrir une nouvelle attraction. Il s'agit de Kraken, un village pirate sur pilotis, tout en bois, "avec six tours reliées par des passerelles, des cordages, des pontons et des filets", décrit Alexandre Lair, directeur du plus grand parc d'attractions de Normandie.

Un village pirate sur pilotis

La hauteur de l'aire de jeux est relativement impressionnante.

Cette aire de jeux de 500 m2 est accessible aussi bien aux enfants qu'aux adultes. "Le but est que les parents puissent accompagner les plus jeunes." Ce "village des six monstres marins", comme l'appelle le directeur du parc, a été pensé en septembre dernier. "On cherchait quelque chose de familial que l'on ne trouve nulle part ailleurs." Conçue sur mesure par une société britannique, cette attraction a commencé à être installée en janvier, et sera prête le samedi 8 avril.

L'entrée de Kraken, le village des six monstres marins.

Nouveau décor pour Eretic

La hache à double tranchant de Rollon sert de porte d'entrée à Eretic.

Autre nouveauté : le design d'Eretic, ce bras pendulaire qui emmène les visiteurs à 27 m de haut, a été totalement repensé. La file d'attente se veut immersive. "On a modifié le décor d'Eretic autour de l'univers de Rollon, le fondateur de la Normandie, qui n'est pas forcément le personnage le plus connu de notre histoire. On a créé un univers médiéval et viking qui a pour vocation de plonger le visiteur dès la file d'attente."

La file d'attente d'Eretic a été repensée autour de l'univers de Rollon.

L'entrée du parc a elle aussi été modifiée. Tous ces projets ont nécessité un investissement entre 700 et 800 €.

Ambiance années 30 pour la réouverture

L'an dernier, le parc Festyland avait enregistré une saison historique, avec pas moins de 250 000 visiteurs. Il espère faire aussi bien en 2023. Un large programme de festivités est prévu pour ce week-end d'ouverture samedi 1er et dimanche 2 avril, dans une ambiance années 30. Déambulations, fanfare, échassiers mais aussi des spectacles aléatoires. "On aura des scènes de vie 1930 qui vont mettre les visiteurs à contribution."

L'ouverture des portes est prévue samedi 1er avril à partir de 10 h 30.