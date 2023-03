[Photos] Intelligence artificielle. Mont-Saint-Michel, rues piétonnes de Rouen, plages du Débarquement… La Normandie a la cote sur Midjourney

L'intelligence artificielle fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, notamment avec les apparitions des logiciels ChatGPT et Midjourney. Le premier est un agent conversationnel capable de comprendre les questions des utilisateurs et de répondre dans un langage quasi-humain, particulièrement utile dans la rédaction de texte. Midjourney, lui, est un générateur d'images, accessible via la messagerie Discord, qui permet de générer des illustrations (dans un univers souvent fantastique mais qui, parfois, peut offrir une ressemblance troublante avec la réalité) à partir d'un texte descriptif et qui se base sur le machine learning (apprentissage automatique) et l'intelligence artificielle.

L'outil a été tant pris d'assaut qu'il faut pour le moment souscrire à un abonnement payant pour générer ses propres images. Pour autant, les internautes ont été particulièrement prolifiques quand il s'agit de travailler autour de l'imaginaire normand.

Le Mont Saint-Michel

La Merveille a été le théâtre de bien des expérimentations sur Midjourney, entre univers fantastiques et expérimentations artistiques. L'utilisateur tape la description de l'image souhaitée, le système d'intelligence artificielle fait le reste.

Par exemple, pour la première image, la description est "une île similaire au Mont-Saint-Michel, un château au sommet, quelques maisons, le tout entouré par la mer, en Bretagne, confortable et avec de la nature et beaucoup de détails". On passera sur la revendication bretonne du Mont Saint-Michel :

Le Mont Saint-Michel redevient une île au milieu des flots. - Image générée par Midjourney

Plusieurs vues imaginaires du Mont Saint-Michel. - Image générée par Midjourney

Le Mont Saint-Michel dans une atmosphère inquiétante un soir de pleine lune. - Image générée par Midjourney

Les rues du Mont Saint-Michel vues sous un angle fantastique. - Image générée par Midjourney

La maison et les jardins de Claude Monet à Giverny

Le célèbre domaine du peintre impressionniste Claude Monet a lui aussi été un terrain de jeu pour l'intelligence artificielle.

Les jardins de Claude Monet vus par l'intelligence artificielle. - Images générées par Midjourney

Le jardin de Claude Monet à Giverny vu par l'intelligence artificielle. - Image générée par Midjourney

Les rues de Rouen

La cathédrale, la rue du Gros-Horloge et les ruelles piétonnes de Rouen deviennent, sous la patte de Midjourney, les décors de films d'animation aux airs surnaturels.

Les ruelles piétonnes de Rouen vues par l'intelligence artificielle. - Images générées par Midjourney

La cathédrale de Rouen recouverte de verdure. - Image générée par Midjourney

La rue du Gros-Horloge à Rouen réinventée. - Image générée par Midjourney

Les plages du Débarquement

Utah beach, Omaha beach, Gold beach ? On ne saura malheureusement pas. Pour la première image, l'utilisateur a demandé une description de "soldats américains envahissant la plage, en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans une image de style réaliste".

Le jour du Débarquement imaginé par l'intelligence artificielle. - Image générée par Midjourney

Le débarquement de Normandie vu par l'intelligence artificielle. - Image générée par Midjourney

Et pour finir, plus insolite… L'invasion de New York par les troupes normandes :

L'invasion imaginaire de New York par les troupes normandes - Image générée par Midjourney