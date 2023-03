[Photos] Près de Caen. Le nouveau Burger King ouvre ses portes à Troarn

L'enseigne de restauration rapide Burger King, déjà présente dans l'agglomération caennaise au pied du château et à Mondeville, est désormais aussi implantée dans la ville de Troarn.

Ambiance rétro

Les employés des autres restaurants et les membres des familles étaient conviés mardi 28 mars, entre 19 heures et 21 heures, afin de simuler un service et, par la même occasion, d'inaugurer ce nouveau restaurant. Il a pour particularité d'avoir un design digne des anciens Burger King. Au-delà des tenues des équipiers qui changent du noir classique, toute la décoration du restaurant a été repensée afin d'être la plus fidèle aux anciens restaurants de l'enseigne.

Une décoration rétro à l'intérieur du Burger King. - Marjorie Chesnel

Marron, orange et bleu, plein de couleurs vintage à observer pendant la dégustation d'un whopper, le sandwich phare de la chaîne américaine. Le restaurant ouvre officiellement ses portes ce jeudi 30 mars.

Un autre restaurant Burger King va s'installer dans le département du Calvados, à Douvres-la-Délivrande. L'ouverture est prévue au mois de juin.

Pratique. Burger King, 75 rue de Rouen à Troarn. Ouvert tous les jours de 11 heures à 23 heures (minuit le vendredi et le samedi).