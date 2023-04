Bonne table dans l'Orne. O'Randonnai, haut lieu de la gastronomie

Il est 12 h 30 ce jour là, le feu tricolore passe au rouge dans le village de Randonnai, mon regard est attiré par une grande bâtisse à proximité du carrefour, à l'enseigne O'Randonnai. J'y entre par une longue salle ou trône un immense bar, puis j'accède à la salle de restaurant qui compte une douzaine de tables. L'ensemble est dans des tons très clairs. "Avez-vous réservé ?", évidemment non, puisque je suis ici par hasard. Sept tables sont déjà occupées par des retraités, des gens de passage et trois touristes étrangers. Pas de chichi, mais on s'y sent bien. Rapidement et avec un grand sourire, on m'indique une table.

Une formule midi à l'ardoise

Le midi, en semaine, c'est à l'ardoise. En entrée, c'est pâté et sa confiture d'oignon ou terrine de saumon. J'opte pour le poisson. C'est beau et c'est très bon. En plat, c'est filet de panga et sa mousseline de carottes ou suprême de poulet. J'opte pour la volaille. Le dressage de l'assiette est soigné, la sauce est délicieuse, la portion est généreuse.

Le suprême de poulet était à l'ardoise.

Puis, c'est fromage ou dessert. Ma gourmandise a le choix entre des poires pochées au vin rouge, une mousse de fromage blanc ou une panacotta maison au caramel et fruits. Je craque pour cette dernière. Une nouvelle fois, c'est délicieux. Le tout, avec bière pression et café, me coûte seulement 17 euros. C'est un excellent repas, pour moins cher que la nourriture industrielle servie par certaines enseignes. Il est vrai qu'aux fourneaux, officie Christophe Cuvillier. Le chef a fait ses classes aux côtés de Joël Robuchon et d'Alain Ducasse, chez Lenôtre et Fauchon. En semaine, il propose une ardoise élaborée à partir de produits frais de saison et, le week-end, des menus plus élaborés, à 32 et 38 euros. L'ambition du chef est de devenir une référence gastronomique, avec l'ouverture de chambres d'hôtel en lisière de la forêt du Perche, de la réserve naturelle régionale de la clairière de Bresolettes et à proximité de l'abbaye de la Trappe.

Pratique. 5 route de Sainte-Anne à Randonnai. Attention, il est indispensable de réserver sa table : 02 33 24 36 47.