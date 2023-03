Caen. Dylan Desclos, le seul sosie imitateur de Justin Bieber en Europe

Une ressemblance physique, et surtout la même coupe de cheveux. C'est à un concert de Justin Bieber à Lille que Dylan Desclos prend conscience qu'il a tout pour être son sosie. "J'ai passé la journée entière à faire des photos avec des fans, j'en étais même fatigué à la fin", se rappelle-t-il. Puisqu'il ressemble à la star planétaire, il décide de pousser le bouchon un peu plus loin. Pour que l'illusion soit encore plus réussie, le Caennais copie même les tatouages de Justin Bieber. "Pendant environ un an, j'y consacrais tous mes mardis après-midi", explique-t-il. Toutes les parties visibles de son corps sont désormais identiques à celles de l'ancienne idole des adolescents : les deux bras, le cou et le mollet. "Je n'ai pas fait le torse, parce que ça faisait trop", sourit-il.

Une passion qui prend du temps

Et quand Justin Bieber change de coupe de cheveux, Dylan aussi. "J'ai eu les cheveux roses, j'ai eu des dreadlocks", plaisante-t-il. Étape supplémentaire, imiter son style vestimentaire. "Au fil des années, j'ai développé une addiction pour les vêtements, il faut que je freine !" Mais ressembler à Justin Bieber ne suffit pas à Dylan Desclos. Alors, à défaut de savoir chanter comme lui, il essaie de danser comme lui. En s'entourant d'un chorégraphe et de danseurs professionnels, il apprend. "J'avais des bases mais j'étais très brouillon, j'ai fait beaucoup de progrès", se congratule le garçon de 27 ans. Suffisant pour réaliser des petits clips sur sa chaîne YouTube Dylan Desclos #jaydy, mais aussi pour se produire sur scène. Passé par Mondeville ou Rouen, Dylan Desclos a réalisé sa première prestation devant du public à Agon-Coutainville, dans la Manche. L'étape suivante était de recruter une équipe de musiciens. "Maintenant, sur scène, la musique est jouée en live, seule la voix de Justin Bieber est isolée et rajoutée par-dessus", explique-t-il. Unique sosie imitateur du chanteur en Europe, Dylan Desclos sait que chanter en playback le dessert, car "les boîtes de production aimeraient que ça fasse plus réel". Peut-être essaiera-t-il de pousser la chansonnette plus tard ?

En attendant, il s'apprête à réaliser un véritable show le samedi 25 mars, dans le XIIe arrondissement parisien. Sur la scène de La Camilienne, avec ses 300 places, le Justin Bieber caennais va donner du sien pour imiter son idole, en compagnie de danseurs et musiciens. "Le spectacle va durer 1 h 20, avec 20 chansons", salive-t-il. Un régisseur lumière a été embauché pour mettre le feu, car "du playback, ça peut être long". Impatient de faire un concert entier "à sa sauce", Dylan Desclos espère que cette première aventure en appellera d'autres.