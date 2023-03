Seine-Maritime. Accrochage entre un bus scolaire et une voiture

Plus de peur que de mal lundi 13 mars peu avant 8 heures à Allouville-Bellefosse, selon nos confrères du Courrier Cauchois. Une voiture et un bus scolaire se sont percutés sur la D34. La route est assez étroite à cet endroit. Le choc n'a pas été très violent. Les dégâts restent limités et il n'y a pas eu de victime. La trentaine d'élèves présents dans le car a été transférée par un autocar de substitution. Le temps de l'intervention des secours, la route est restée bloquée environ une heure.