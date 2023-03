Calvados. Collecte des Restos du Cœur : "La moitié de nos bénéficiaires ont moins de 25 ans"

Conserves, riz, compotes, lait en poudre, mais aussi produits d'hygiène… À partir de ce vendredi 3 mars et jusqu'au dimanche 5 mars, la collecte des Restos du Cœur a lieu partout en France. Dans le Calvados, la collecte est organisée dans 75 magasins. De plus en plus de personnes sont dans le besoin : désormais 7 000 personnes sont bénéficiaires dans le département. "On distribue 15 % de repas en plus par rapport à la même époque l'an dernier", précise Philippe Marie, président de l'association départementale des Restos dans le Calvados.

Par semaine, ce sont plus de 31 000 repas distribués. "On remarque de plus en plus d'étudiants. Nous avons quasiment la moitié des bénéficiaires qui ont moins de 25 ans."