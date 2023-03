Bonne table à Cherbourg. À la Fabrik, le fait maison avant tout

Bastien Corbin et Lucie Moineau sont les gérants depuis sept ans du restaurant La Fabrik, incontournable adresse située dans la zone commerciale boulevard de l'Est, à Tourlaville. "À l'époque, c'était un moment où nous voulions grandir un peu plus, nous avions une petite affaire dans le centre-ville de Cherbourg - Le Grain d'Café-, et nous avions eu l'opportunité de nous installer sur un boulevard que nous jugions attractif", indique Bastien Corbin.

Une cuisine "fait maison" avec

viandes, poissons, burgers, salades

La carte est relativement large, avec une variété de viandes, de poissons, de salades, de burgers, le "best-seller", ajoute le gérant. "Nous avons toute une diversité de plats différents, le tout fait maison."

Le restaurant propose un plat du jour tout seul ou en formule entrée et plat ou plat et dessert avec des suggestions différentes, hors week-end, à 14,90 €. Je choisis d'ailleurs en plat une cuisse de canard accompagnée de ses frites et de la salade : un succès.

Les burgers sont à retrouver à partir de 12,30 €. Et les desserts, bien sûr, sont au rendez-vous : profiteroles, cheesecake au citron vert avec lequel je me suis régalé, crème brûlée bénédictine, pana cotta, café gourmand…

Et bien sûr différents desserts du jour au choix.

Des réceptions en tous genres

La Fabrik est également spécialisée dans la réalisation de cocktails. "Nous avons recruté depuis un an un barman exceptionnel et très doué dans ce qu'il fait et nous avons développé notre carte", assure Bastien Corbin. Ces cocktails sont disponibles le midi et le soir.

Des formules "After work" ou apéritifs dînatoires pour des réceptions en tous genres pouvant accueillir de dix à soixante personnes "sans difficulté" sont également possibles.

Pratique. Adresse : 206, boulevard de l'Est à Tourlaville. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Fermé le dimanche et le lundi. Renseignements et réservations par téléphone au 02 33 42 67 75.